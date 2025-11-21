Axios: "Мирний план" передбачає гарантії безпеки за зразком п'ятої статті НАТО

У рамках плану Трампа Україна може отримати 10-річні безпекові гарантії за зразком п'ятої статті НАТО щодо спільної оборони від нападу

НАТО (Фото: EPA)

"Мирний план" президента США Дональда Трампа для України містить гарантії безпеки за зразком п'ятої статті НАТО, які зобов’язують США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю трансатлантичну спільноту. Про це повідомило Axios з посиланням на проєкт документа, високопоставленого представника Білого дому та ще одного співрозмовника.

"План Трампа вимагає болісних поступок від України, але він також містить безпрецедентну обіцянку", – йдеться у публікації видання.

У документі з 28 пунктів, який міністр армії США Ден Дрісколл передав президенту Володимиру Зеленському, записано, що "Україна отримає надійні гарантії безпеки".

У проєкті йдеться, що будь-який майбутній "значний, навмисний і тривалий збройний напад" Росії на Україну "розглядатиметься як напад, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти" і США та їхні союзники відреагують відповідним чином, зокрема із застосуванням військової сили.

Документ передбачає підписи України, США, ЄС, НАТО та Росії. Гарантія безпеки діятиме протягом 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою.

Високопосадовець Білого дому заявив, що пропозицію необхідно обговорити з європейськими партнерами і вона ще може змінитися. Він додав, що адміністрація Трампа розглядає запропоновані гарантії безпеки як "велику перемогу" для Зеленського та для довгострокової безпеки України.

У Білому домі підтвердили, що Росію проінформували про проєкт, але незрозуміло, чи потрібен підпис російського диктатора Володимира Путіна.

Неназваний американський посадовець вважає, що такі гарантії є "великою перемогою" для Зеленського та довгострокової безпеки України. Водночас пропозиція вимагає від Києва погодитися на більші територіальні поступки, ніж нинішня лінія контролю РФ, а також на повернення Росії до міжнародної спільноти зі зняттям санкцій та амністією.

ДОВІДКА Стаття п'ята Північноатлантичного договору передбачає принцип колективної оборони, згідно з яким напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх. У разі такого нападу всі держави-члени зобов'язані надати допомогу атакованій стороні, використовуючи будь-які необхідні дії – навіть застосування збройної сили. Стаття п'ята Північноатлантичного договору передбачає принцип колективної оборони, згідно з яким напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх. У разі такого нападу всі держави-члени зобов'язані надати допомогу атакованій стороні, використовуючи будь-які необхідні дії – навіть застосування збройної сили.