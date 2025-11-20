Каллас про "мирний" план Трампа: Потрібно схвалення України та ЄС. Й у ньому немає поступок Росії

Європа виступає за довгостроковий мир в Україні, однак у новому секретному плані нічого не йдеться про поступки з боку Росії

Кая Каллас (Фото: EPA/MYKOLA TYS)

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас прокоментувала чутки про таємний план США і Росії щодо розв'язання повномасштабної війни в Україні. Як вона заявила перед засіданням Ради у закордонних справах ЄС, жоден план не може обговорюватися без участі Києва та Європи.

"Ми як європейці завжди підтримували довгий, міцний і справедливий мир і вітаємо будь-які зусилля з його досягнення. Звичайно, для того, щоб будь-який план спрацював, потрібна підтримка українців і європейців. Це абсолютно очевидно", – сказала вона.

Каллас зазначила, що не чула про те, що Росія може піти хоч на якісь поступки для досягнення миру. Якби Кремль справді хотів, то вже давно погодився б на беззастережне припинення вогню, наголосила вона. Але замість цього РФ щоночі атакує Україну.

"93% російських цілей – це цивільна інфраструктура – школи, лікарні, житлові будинки, – щоб убити якомога більше людей і заподіяти якомога більше страждань. Це наша позиція", – сказала євродипломатка ЄС.

На запитання кореспондентки LIGA.net у Брюсселі про те, чи вірить Європа в те, що президент США Дональд Трамп здатний покласти край цій війні, Каллас відповіла негативно.

"Щоб покласти край цій війні, необхідна згода українців і європейців із цими планами. Звичайно, Путін міг би негайно покласти край цій війні, якби просто припинив бомбити мирних жителів і вбивати людей. Але ми не бачимо жодних поступок із російського боку", – заявила вона.

Каллас ще раз наголосила, що в ЄС вітають усі значущі зусилля з припинення війни РФ проти України, але вони мають бути справедливими і довгостроковими.