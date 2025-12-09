Дев'ять військових літаків Китаю і РФ вторглися в зону KADIZ над Південною Кореєю

Винищувачі Південної Кореї (Фото: EPA/KIM HONG)

Уранці 9 грудня кілька російських і китайських військових літаків увійшли в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Південної Кореї (KADIZ). Країна підіймала винищувачі, заявили в об'єднаному комітеті начальників штабів, передає YTN.

Сім російських і два китайських військових літаки зайшли в зону KADIZ у Східному і Південному морях близько 10:00 (03:00 за Києвом) – це були бомбардувальники й винищувачі. Російські літаки увійшли в районі Уллиндо і Токто, а китайські – з боку Іодо і з'єдналися вони в районі японського острова Цусіма.

Однак, за словами військових, літаки не порушили повітряного простору самої країни, і незабаром покинули зону KADIZ.

Два винищувачі були зафіксовані до того, як увійшли в розпізнавальну зону ППО. Військові відразу розгорнули винищувачі для підготовки до будь-яких непередбачених обставин. Два китайських і два російських повітряних судна були ідентифіковані як такі, що брали участь у спільних військових навчаннях двох країн.

Подібний інцидент з російськими й китайськими військовими літаками стався в листопаді 2024 року – вони також увійшли в зону розпізнавання корейського повітряного простору під час спільних навчань. Після цього був протест з боку Південної Кореї.