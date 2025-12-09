Девять военных самолетов Китая и РФ вторглись в зону KADIZ над Южной Кореей
Утром 9 декабря несколько российских и китайских военных самолетов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ). Страна поднимала истребители, заявили в объединенном комитете начальников штабов, передает YTN.
Семь российских и два китайских военных самолета зашли в зону KADIZ в Восточном и Южном морях около 10:00 (03:00 по Киеву) – это были бомбардировщики и истребители. Российские самолеты вошли в районе Уллындо и Токто, а китайские – со стороны Иодо и соединились они в районе японского острова Цусима.
При этом, по словам военных, самолеты не нарушили воздушное пространство самой страны, и вскоре покинули зону KADIZ.
Два истребителя были зафиксированы до того, как вошли в опознавательную зону ПВО. Военные сразу развернули истребители для подготовки к любым непредвиденным обстоятельствам. Два китайских и два российских воздушных судна были идентифицированы как участвовавшие в совместных военных учениях двух стран.
Подобный инцидент с российскими и китайскими военными самолетами произошел в ноябре 2024 года – они также вошли в зону опознавания корейского воздушного пространства во время совместных учений. После этого последовал протест со стороны Южной Кореи.
- 30 октября стало известно, что Польша второй день подряд перехватывает российский самолет-разведчик над Прибалтикой.
- 18 ноября сообщалось, что истребители НАТО четыре раза за неделю перехватывали российские самолеты над Европой.
- 7 декабря Москва и Пекин провели противоракетные учения на территории России.
Комментарии (0)