Девять военных самолетов Китая и РФ вторглись в зону KADIZ над Южной Кореей

Истребители и бомбардировщики зашли с разных сторон, а затем соединились в районе японского острова Цусима

Истребители Южной Кореи (Фото: EPA/KIM HONG)

Утром 9 декабря несколько российских и китайских военных самолетов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ). Страна поднимала истребители, заявили в объединенном комитете начальников штабов, передает YTN.

Семь российских и два китайских военных самолета зашли в зону KADIZ в Восточном и Южном морях около 10:00 (03:00 по Киеву) – это были бомбардировщики и истребители. Российские самолеты вошли в районе Уллындо и Токто, а китайские – со стороны Иодо и соединились они в районе японского острова Цусима.

При этом, по словам военных, самолеты не нарушили воздушное пространство самой страны, и вскоре покинули зону KADIZ.

Два истребителя были зафиксированы до того, как вошли в опознавательную зону ПВО. Военные сразу развернули истребители для подготовки к любым непредвиденным обстоятельствам. Два китайских и два российских воздушных судна были идентифицированы как участвовавшие в совместных военных учениях двух стран.

Подобный инцидент с российскими и китайскими военными самолетами произошел в ноябре 2024 года – они также вошли в зону опознавания корейского воздушного пространства во время совместных учений. После этого последовал протест со стороны Южной Кореи.