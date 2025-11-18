Истребители НАТО четыре раза в неделю перехватывали российские самолеты над Европой

Российские самолеты летели с отключенными датчиками и не выходили на связь

Самолеты НАТО (Фото: kam.lt)

Истребители НАТО за прошедшую неделю в период с 10 по 16 ноября четыре раза сопровождали российские самолеты, нарушавшие правила полетов над странами Балтии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы.

10 ноября истребители воздушного патрулирования НАТО были подняты по тревоге, чтобы сопровождать истребители Су-24 и Су-33, которые летели в международном воздушном пространстве с основной части России в сторону Калининградской области. У самолетов были отключены транспондеры, не было плана полета и они не выходили на связь с Региональным центром управления полетами.

11 и 13 ноября самолеты НАТО вылетали для осмотра "неопознанного объекта" в воздушном пространстве Литвы, однако он так и не был обнаружен.

14 ноября были замечены российские самолеты Су-24МР и Су-33. С ними, как и в предыдущем случае, не было связи. Самолеты НАТО сопровождали их в небе.