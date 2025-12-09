Трамп прокомментировал заявление своего сына о том, что он "отвернется от Украины"

Американский президент заявил, что с Россией "нелегко", но она имеет преимущество

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver / EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп частично опроверг слова своего сына о том, что он, возможно, "отвернется от Украины". Соответствующий комментарий американский лидер дал в интервью газете Politico.

Журналистка напомнила, что в воскресенье Дональд Трамп-младший на вопрос, "отвернется ли от Украины" его отец сказал: "Думаю, возможно, да".

"Нет, это не правильно, но это не совсем и неправильно. Знаете, они [украинцы] должны играть по правилам. Если они не читают соглашения, потенциальные соглашения", – сказал американский президент.

Он добавил, что с Россией "нелегко", но она имеет преимущество. Трамп подчеркнул, что РФ намного больше и сильнее.

"Я очень высоко оцениваю Украину, очень высоко оцениваю украинский народ и украинских военных за их храбрость, за их борьбу и все это. Но, знаете, в конце концов размер обычно побеждает. А здесь – колоссальный размер. Посмотрите на цифры. Они просто безумные", – продолжил президент США.

Трамп повторил свое утверждение, что "это война, которой никогда бы не было, если бы я был президентом".

"Миллионы людей погибли. Очень много солдат. В прошлом месяце они потеряли 27 000 солдат, а также людей, которые погибли из-за ракет, запущенных в Киев и другие места", – добавил он.