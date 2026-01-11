"Убийца дронов". Украина могла получить новый зенитный комплекс Tempest
Силы обороны Украины могли получить на вооружение новый американский зенитный ракетный комплекс Tempest. Его можно идентифицировать на видео с новогодним поздравлением от командования "Центр", пишет издание Defense Express.
По состоянию на сегодня неизвестно, какое количество зенитных ракетных комплексов Tempest могла получить Украина. С учетом того, что это новая американская разработка, не исключается, что речь идет об одном или нескольких прототипах для проведения тестирований и дальнейшего усовершенствования этого типа вооружения.
Зенитный ракетный комплекс Tempest впервые был представлен в 2025 году. Его недавно показали на выставке AUSA 2025, которая проходила в октябре.
Разработчиком комплекса является компания V2X. Tempest существует в двух вариантах: на прицепе для защиты стационарных объектов и в мобильном варианте. Комплекс создавался по принципу мобильного и относительно дешевого средства борьбы с дронами с учетом опыта российско-украинской войны.
В то же время отмечается, что комплекс использует для поражения целей ракеты AGM-114L Longbow, стоимость которых может достигать около $100 000. Это делает применение такого вооружения для перехвата дронов типа "шахед" недешевым, пишет издание.
- 1 января стало известно, что в Украине на вооружение поставили два комплекса противовоздушной обороны Patriot, предоставленные Германией.
