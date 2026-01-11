"Убийца дронов". Украина могла получить новый зенитный комплекс Tempest

Киев мог получить один или несколько прототипов вооружения с целью проведения тестирования для дальнейшего усовершенствования этого типа оружия

Tempest (Фото: @TheDeadDistrict / Х)

Силы обороны Украины могли получить на вооружение новый американский зенитный ракетный комплекс Tempest. Его можно идентифицировать на видео с новогодним поздравлением от командования "Центр", пишет издание Defense Express.

По состоянию на сегодня неизвестно, какое количество зенитных ракетных комплексов Tempest могла получить Украина. С учетом того, что это новая американская разработка, не исключается, что речь идет об одном или нескольких прототипах для проведения тестирований и дальнейшего усовершенствования этого типа вооружения.

Зенитный ракетный комплекс Tempest впервые был представлен в 2025 году. Его недавно показали на выставке AUSA 2025, которая проходила в октябре.

Разработчиком комплекса является компания V2X. Tempest существует в двух вариантах: на прицепе для защиты стационарных объектов и в мобильном варианте. Комплекс создавался по принципу мобильного и относительно дешевого средства борьбы с дронами с учетом опыта российско-украинской войны.

В то же время отмечается, что комплекс использует для поражения целей ракеты AGM-114L Longbow, стоимость которых может достигать около $100 000. Это делает применение такого вооружения для перехвата дронов типа "шахед" недешевым, пишет издание.