"Вбивця дронів". Україна могла отримати новий зенітний комплекс Tempest

Київ міг отримати один чи декілька прототипів озброєння з метою проведення тестувань для подальшого удосконалення цього типу зброї

Tempest (Фото: @TheDeadDistrict / Х)

Сили оборони України могли отримати на озброєння новий американський зенітний ракетний комплекс Tempest. Його можна ідентифікувати на відео з новорічним привітанням від командування "Центр", пише видання Defense Express.

Станом на сьогодні невідомо, яку кількість зенітних ракетних комплексів Tempest могла отримати Україна. З урахуванням того, що це нова американська розробка, не виключається, що йдеться про один або декілька прототипів для проведення тестувань і подальшого удосконалення цього типу озброєння.

Зенітний ракетний комплекс Tempest вперше було представлено у 2025 році. Його нещодавно показали на виставці AUSA 2025, яка проходила у жовтні.

Розробником комплексу є компанія V2X. Tempest існує у двох варіантах: на причепі для захисту стаціонарних об’єктів і в мобільному варіанті. Комплекс створювався за принципом мобільного та порівняно дешевого засобу боротьби з дронами з урахуванням досвіду російсько-української війни.

Водночас зазначається, що комплекс використовує для ураження цілей ракети AGM-114L Longbow, вартість яких може сягати близько $100 000. Це робить застосування такого озброєння для перехоплення дронів типу "шахед" недешевим, пише видання.