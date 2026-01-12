"Катастрофическая ошибка". Ряд нардепов выступают против замены Шмыгаля на Федорова

Интриги вокруг голосования Рады за новые рокировки в правительстве нет, однако не все поддерживают отставку Шмыгаля с должности главы Минобороны

На этой неделе Верховная Рада может проголосовать за кадровые перестановки в Кабмине, в частности за отставку министра обороны Дениса Шмыгаля и назначение на эту должность нынешнего первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Вероятно, такая инициатива президента Владимира Зеленского будет поддержана, но ряд парламентариев заявили LIGA.net, что считают ее ошибочной.

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия дал понять, что депутаты президентского большинства проголосуют за предложение главы государства: "Назначать и увольнять министра обороны – это полномочия президента Украины. Понятно, что фракция поддерживает своего президента".

Однако не все в парламенте поддерживают такую кадровую перестановку – некоторые считают, что заменять Шмыгаля на посту главы МО еще рано.

Собеседники LIGA.net называют Шмыгаля системным и профессиональным человеком.

"Это нельзя сравнивать с предыдущим министром обороны [Рустемом Умеровым]. Работа ведется системно и стратегически, по всем направлениям – и на это приятно смотреть", – сказал нардеп от Голоса, представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Председатель этого комитета Александр Завитневич подтвердил, что благодаря сильной менеджерской позиции Шмыгаля в ключевом для обороны ведомстве удалось поднять многие направления.

Нардеп от Слуги народа Федор Вениславский, который также работает в оборонном комитете, отметил, что Шмыгаль ориентируется "практически во всем" – от вооружения и его образцов до оборонных закупок.

Еще одна представительница комитета от Голоса Соломия Бобровская заявила, что Шмыгаль только начал выстраивать систему – от закупок и рекрутинговых центров до кадровых решений и военно-квартирной повинности.

Смену действующего министра обороны она называет "катастрофической ошибкой". Говорит, что "сейчас не время", и что замена блока спецслужб и МО в нынешнем формате "выглядит странно".

"Мы не трогаем ВСУ, где смесь авторитаризма и вседозволенности, зато вмешиваемся в органы, которые только начали нормально работать или эффективно относительно работают", – заявила она.