Шмыгаля предложат на должность вице-премьера – министра энергетики

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Верховная Рада поддержит кандидатуру министра обороны Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра энергетики. Об этом глава государства рассказал по итогам встречи с главой Минобороны.

Зеленский поблагодарил Шмыгаля за системную работу в Минобороны и процессы, активизированные им для обеспечения защиты государства. Именно такая системность необходима сейчас украинской энергетики, убежден он.

"Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд", – отметил президент.

Зеленский провел консультации с премьер-министром Юлией Свириденко по назначению Шмыгаля.

"Рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", – написал глава государства.

Шмыгаль занимает должность министра обороны с 17 июля 2025 года.

19 ноября 2025 года парламентарии поддержали увольнение Гринчук с должности министра энергетики. Увольнение произошло на фоне расследования НАБУ масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики под названием "Мидас".

2 января Зеленский предложил Федорову стать министром обороны.