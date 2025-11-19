Рада уволила Галущенко и Гринчук
На заседании 19 ноября Верховная Рада уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции на фоне коррупционного скандала в энергетики. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания парламента.
Решение об отставке Галущенко поддержали 323 парламентария. Ни один депутат не голосовал против.
Галущенко занимал должность министра юстиции с июля 2025 года. До этого с 2021 года он работал министром энергетики.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что также парламентарии поддержали увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Решение поддержали 315 депутатов.
Гринчук проработала министром энергетики с июля 2025 года. До этого она возглавляла Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Ранее в этот день Рада проголосовала за вызов в парламент премьер-министра Юлии Свириденко, Галущенко и Гринчук.
Однако вместо Свириденко в парламент пришел вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
- 12 ноября Зеленский выступил за отставку Галущенко и Гринчук на фоне расследования НАБУ масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики под названием "Мидас".
- В тот же день Гринчук и Галущенко написали заявления об увольнении.
- 17 ноября парламентский комитет по правовой политике поддержал отставку Галущенко.
- 18 ноября Раде не удалось уволить министров – оппозиция заблокировала трибуну парламента.
