Комитет Рады поддержал отставку Галущенко

Пока нет кандидата на должность министра юстиции, заявил глава парламентского комитета по вопросам правовой политики

Герман Галущенко (Фото: Министерство энергетики)

В понедельник, 17 ноября, парламентский комитет по вопросам правовой политики поддержал отставку Германа Галущенко с должности министра юстиции. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

В парламенте напомнили, что представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Галущенко, а также его заявление об отставке поступили 12 ноября.

В понедельник профильный комитет принял решение вынести вопрос отставки Галущенко на рассмотрение Верховной Рады.

Глава комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов в комментарии LIGA.net заявил, что пока нет кандидата на должность министра юстиции. Он отметил, что пока не слышал ни одного предложения от Свириденко.

"Комитет такой информации не имеет, но мы будем рассматривать этот вопрос, как только поступит предложение от фракции или премьера", – уточнил нардеп.

Маслов отказался делать предположения или выдвигать собственные догадки относительно возможного претендента.

"Говорю только языком фактов: по состоянию на сейчас мне не известна ни одна конкретная кандидатура, которую планируют внести на должность министра юстиции", – сказал парламентарий.