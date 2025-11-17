Комитет Рады поддержал отставку Галущенко
В понедельник, 17 ноября, парламентский комитет по вопросам правовой политики поддержал отставку Германа Галущенко с должности министра юстиции. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
В парламенте напомнили, что представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Галущенко, а также его заявление об отставке поступили 12 ноября.
В понедельник профильный комитет принял решение вынести вопрос отставки Галущенко на рассмотрение Верховной Рады.
Глава комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов в комментарии LIGA.net заявил, что пока нет кандидата на должность министра юстиции. Он отметил, что пока не слышал ни одного предложения от Свириденко.
"Комитет такой информации не имеет, но мы будем рассматривать этот вопрос, как только поступит предложение от фракции или премьера", – уточнил нардеп.
Маслов отказался делать предположения или выдвигать собственные догадки относительно возможного претендента.
"Говорю только языком фактов: по состоянию на сейчас мне не известна ни одна конкретная кандидатура, которую планируют внести на должность министра юстиции", – сказал парламентарий.
- 12 ноября Зеленский выступил за отставку Галущенко и Гринчук на фоне расследования НАБУ масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики под названием "Мидас".
- В тот же день Гринчук и Галущенко написали заявления об увольнении.
