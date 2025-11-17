Комітет Ради підтримав відставку Галущенка

Наразі немає кандидата на посаду міністра юстиції, заявив очільник парламентського комітету з питань правової політики

Герман Галущенко (Фото: Міністерство енергетики)

У понеділок, 17 листопада, парламентський комітет з питань правової політики підтримав відставку Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

У парламенті нагадали, що подання прем’єр-міністерки Юлії Свириденко про звільнення Галущенка, а також його заява про відставку надійшли 12 листопада.

У понеділок профільний комітет ухвалив рішення винести питання відставки Галущенка на розгляд Верховної Ради.

Голова комітету з питань правової політики Денис Маслов у коментарі LIGA.net заявив, що наразі немає кандидата на посаду міністра юстиції. Він зазначив, що поки не чув жодної пропозиції від Свириденко.

"Комітет такої інформації не має, але ми будемо розглядати це питання, щойно надійде пропозиція від фракції чи прем’єра", – уточнив нардеп.

Маслов відмовився робити припущення або висувати власні здогадки щодо можливого претендента.

"Говорю лише мовою фактів: станом на зараз мені не відома жодна конкретна кандидатура, яку планують внести на посаду міністра юстиції", – сказав парламентар.