Трамп прокоментував атаку РФ на Київ: Вибухи були і там, і там
Україна також провела серйозну атаку на Росію. Про це заявив президент України під час спільного підходу до преси перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом у Маямі.

Відповідаючи на питання журналістів, що він думає про нещодавні атаки Росії проти України, які не демонструють налаштованість Володимира Путіна на мир, Трамп сказав: "Та ні, зараз він серйозно налаштований".

Президент США додав, що Україна також провела серйозну атаку на РФ.

"Вибухи були і там, і там. В різних частинах Росії були вибухи. Як на мене, ракети прилетіли не з Конго, не зі Сполучених Штатів Америки, ймовірно, прилетіли з України все-таки. Хоча я не знаю", – зазначив Трамп.

Він також наголосив, що "є дві сторони, які хочуть побачити завершення війни – як народ України хоче завершення війни, так і народ Росії хоче завершення війни, – тому війна рано чи пізно закінчиться".

  • У ніч проти 27 грудня Росія масовано атакувала Київ та область. Є численні руйнування в різних районах столиці.
  • 28 грудня у Флориді розпочалась зустріч президентів Зеленського та Трампа. Вони обговорять гарантії безпеки, ймовірний обмін територіями, а також можливість управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та США.
