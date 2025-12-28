Трамп прокоментував атаку РФ на Київ: Вибухи були і там, і там

На переконання президента США, останній масований російський обстріл України не означає, що Путін не налаштований на мир

Фото: EPA / AARON SCHWARTZ

Україна також провела серйозну атаку на Росію. Про це заявив президент України під час спільного підходу до преси перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом у Маямі.

Відповідаючи на питання журналістів, що він думає про нещодавні атаки Росії проти України, які не демонструють налаштованість Володимира Путіна на мир, Трамп сказав: "Та ні, зараз він серйозно налаштований".

Президент США додав, що Україна також провела серйозну атаку на РФ.

"Вибухи були і там, і там. В різних частинах Росії були вибухи. Як на мене, ракети прилетіли не з Конго, не зі Сполучених Штатів Америки, ймовірно, прилетіли з України все-таки. Хоча я не знаю", – зазначив Трамп.

Він також наголосив, що "є дві сторони, які хочуть побачити завершення війни – як народ України хоче завершення війни, так і народ Росії хоче завершення війни, – тому війна рано чи пізно закінчиться".