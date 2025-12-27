Росія вдарила по Києву: постраждало вісім людей, горять будинки та СТО – фото

Росія вдарила по Києву: постраждало вісім людей, горять будинки та СТО – фотооновлено
У ніч проти 27 грудня росіяни завдають ударів по Києву – відомо про п’ять постраждалих. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
За останніми даними, постраждало п’ять людей. Четверо з них були ушпиталені. Одному надали допомогу амбулаторно.
Кличко також розповів про руйнування. У Голосіївському районі виникла пожежа. Попередньо, палає СТО.
В Оболонському зафіксовано падіння уламків у дачному кооперативі.
Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила, що росіяни завдали комбінованого удару по місту. У декількох районах Києва внаслідок обстрілу виникли пожежі.
У Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано.
В Оболонському районі через атаку БпЛА загорівся триповерховий будинок. Горять дах та другий поверх будівлі. Гасіння триває.
У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому будинку. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу на місці.
Також був виїзд на виклик щодо загоряння авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на дорогу. Пожежі не виявлено, зафіксовано пошкодження припаркованих машин.
Згодом Кличко заявив, що у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього евакуювали.
Крім цього, у цьому ж районі уламки влучили у 24-поверховий будинок. Є займання на верхньому поверсі.
Повітряні сили Збройних Сил України протягом ночі попереджали про рух БпЛА та швидкісних цілей (ракет) у напрямку столиці. Станом на ранок суботи Київ все ще перебуває під атакою – на місто летять ударні дрони та крилаті ракети.
ОНОВЛЕНО О 08:45. Кількість постраждалих унаслідок обстрілу столиці збільшилася до восьми людей, заявив Кличко. П’ять травмованих ушпиталили.
- Також окупанти завдають ударів по Київській області, відомо про одного пораненого. Є наслідки у Вишгороді, а також Обухівському, Бучанському та Бориспільському районах.
Коментарі (0)