Росія вдарила по Києву: постраждало вісім людей, горять будинки та СТО – фото

Через російський обстріл столиці до лікарні потрапило п'ять людей, заявив Віталій Кличко

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 27 грудня росіяни завдають ударів по Києву – відомо про п’ять постраждалих. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За останніми даними, постраждало п’ять людей. Четверо з них були ушпиталені. Одному надали допомогу амбулаторно.

Читайте також Удар по Бессарабії: російська стратегія малих цілей і великих наслідків

Кличко також розповів про руйнування. У Голосіївському районі виникла пожежа. Попередньо, палає СТО.

В Оболонському зафіксовано падіння уламків у дачному кооперативі.

Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила, що росіяни завдали комбінованого удару по місту. У декількох районах Києва внаслідок обстрілу виникли пожежі.

У Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано.

В Оболонському районі через атаку БпЛА загорівся триповерховий будинок. Горять дах та другий поверх будівлі. Гасіння триває.

У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому будинку. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу на місці.

Також був виїзд на виклик щодо загоряння авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на дорогу. Пожежі не виявлено, зафіксовано пошкодження припаркованих машин.

Згодом Кличко заявив, що у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього евакуювали.

Крім цього, у цьому ж районі уламки влучили у 24-поверховий будинок. Є займання на верхньому поверсі.

Повітряні сили Збройних Сил України протягом ночі попереджали про рух БпЛА та швидкісних цілей (ракет) у напрямку столиці. Станом на ранок суботи Київ все ще перебуває під атакою – на місто летять ударні дрони та крилаті ракети.

ОНОВЛЕНО О 08:45. Кількість постраждалих унаслідок обстрілу столиці збільшилася до восьми людей, заявив Кличко. П’ять травмованих ушпиталили.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС