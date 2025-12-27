Росія атакує Київську область: постраждав водій вантажівки, є руйнування

Внаслідок обстрілу Київської області осколкові поранення отримав чоловік, який перебував за кермом вантажівки

Микола Калашник (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

У ніч проти 27 грудня та вранці росіяни завдають ударів по Київській області, відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, окупанти цілеспрямовано атакують обʼєкти критичної інфраструктури та житло людей.

Внаслідок обстрілу постраждав мешканець Івано-Франківської області. Він перебував за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Його доставлено в місцеву лікарню.

У Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці. В Бориспільському районі пошкоджено приміщення виробництва та дві автівки.

У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва. А в Обухівському – є руйнування у приміщенні комунального підприємства однієї з громад.

Калашник попередив, що повітряна тривога в регіоні триває.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, протягом ночі росіяни атакували ударними дронами. Також була інформація про пуски ракет з різних напрямків, зокрема в напрямку Києва.

26 грудня росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. Було влучання в дорогу. Жертвами ворожого обстрілу стали дві людини.

Того самого дня голова правління Укренерго Зайченко не виключив, що Росія в районі Нового року завдасть нового масованого удару по енергосистемі України.