Россия атакует Киевскую область: пострадал водитель грузовика, есть разрушения
В ночь на 27 декабря и утром россияне наносят удары по Киевской области, известно об одном раненом. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
По его словам, оккупанты целенаправленно атакуют объекты критической инфраструктуры и жилье людей.
В результате обстрела пострадал житель Ивано-Франковской области. Он находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Его доставили в местную больницу.
В Вышгороде повреждены окна в многоэтажке. В Бориспольском районе повреждено помещение производства и две машины.
В Бучанском районе произошел пожар на территории строительства. А в Обуховском – есть разрушения в помещении коммунального предприятия одной из общин.
Калашник предупредил, что воздушная тревога в регионе продолжается.
По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в течение ночи россияне атакуют ударными дронами. Также была информация о пусках ракет с разных направлений, в частности в направлении Киева.
- 26 декабря россияне ударили авиабомбами по Харькову. Было попадание в дорогу. Жертвами вражеского обстрела стали два человека.
- В тот же день председатель правления Укрэнерго Зайченко не исключил, что Россия в районе Нового года нанесет новый массированный удар по энергосистеме Украины.
Комментарии (0)