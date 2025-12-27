Россия атакует Киевскую область: пострадал водитель грузовика, есть разрушения

В результате обстрела Киевской области осколочные ранения получил мужчина, который находился за рулем грузовика

Николай Калашник (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

В ночь на 27 декабря и утром россияне наносят удары по Киевской области, известно об одном раненом. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, оккупанты целенаправленно атакуют объекты критической инфраструктуры и жилье людей.

В результате обстрела пострадал житель Ивано-Франковской области. Он находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Его доставили в местную больницу.

В Вышгороде повреждены окна в многоэтажке. В Бориспольском районе повреждено помещение производства и две машины.

В Бучанском районе произошел пожар на территории строительства. А в Обуховском – есть разрушения в помещении коммунального предприятия одной из общин.

Калашник предупредил, что воздушная тревога в регионе продолжается.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в течение ночи россияне атакуют ударными дронами. Также была информация о пусках ракет с разных направлений, в частности в направлении Киева.

26 декабря россияне ударили авиабомбами по Харькову. Было попадание в дорогу. Жертвами вражеского обстрела стали два человека.

В тот же день председатель правления Укрэнерго Зайченко не исключил, что Россия в районе Нового года нанесет новый массированный удар по энергосистеме Украины.