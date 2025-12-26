Россияне ударили авиабомбами по Харькову: есть погибший и раненые, возник пожар
Вечером в пятницу, 26 декабря, россияне нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Около 16:00 Терехов заявил, что Харьков атакован КАБами – в пригороде и в самом областном центре раздались взрывы. Предварительно, был удар по Шевченковскому району.
Впоследствии мэр Харькова уточнил, что в результате атаки есть погибшие и раненые. Количество уточняется. На месте возник пожар.
Городской голова рассказал, что попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова – горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди.
По информации Терехова, по состоянию на 16:13 известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.
Повреждены многоквартирные и частные дома рядом с местом удара.
Новость дополняется...
