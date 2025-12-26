Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову: є загиблий та поранені, виникла пожежа

Влучання КАБів сталося в одну з найжвавіших трас Харкова, заявив Ігор Терехов

Увечері в п’ятницю, 26 грудня, росіяни завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Харкову. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 16:00 Терехов заявив, що Харків атакований КАБами – у передмісті та у самому обласному центрі пролунали вибухи. Попередньо, був удар по Шевченківському районі.

Згодом мер Харкова уточнив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені. Кількість уточнюється. На місці виникла пожежа.

Міський голова розповів, що влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова – горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди.

Станом на 16:13 відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару.

Новина доповнюється…