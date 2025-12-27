Россия ударила по Киеву: пострадали восемь человек, горят дома и СТО – фото

Из-за российских обстрелов столицы в больницу попали пять человек, заявил Виталий Кличко

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 27 декабря россияне наносят удары по Киеву – известно о пяти пострадавших. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

По последним данным, пострадали пять человек. Четверо из них были госпитализированы. Одному оказали помощь амбулаторно.

Кличко также рассказал о разрушениях. В Голосеевском районе возник пожар. Предварительно, пылает СТО.

В Оболонском зафиксировано падение обломков в дачном кооперативе.

Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что россияне нанесли комбинированный удар по городу. В нескольких районах Киева в результате обстрела возникли пожары.

В Голосеевском районе падение БпЛА вызвало возгорание трех авто на территории СТО. Пожар ликвидирован.

В Оболонском районе из-за атаки БпЛА загорелся трехэтажный дом. Горят крыша и второй этаж здания. Тушение продолжается.

В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном доме. Спасатели ликвидируют последствия обстрела на месте.

Также был выезд на вызов о возгорании авто в Дарницком районе в результате падения обломков БпЛА на дорогу. Пожар не обнаружен, зафиксировано повреждение припаркованных машин.

Впоследствии Кличко заявил, что в Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 человек из него были эвакуированы.

Кроме этого, в этом же районе обломки попали в 24-этажное здание. Есть возгорание на верхнем этаже.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины в течение ночи предупреждали о движении БпЛА и скоростных целей (ракет) в направлении столицы. По состоянию на утро субботы Киев все еще находится под атакой – на город летят ударные дроны и крылатые ракеты.

ОБНОВЛЕНО В 08:45. Число пострадавших в результате обстрела столицы увеличилось до восьми человек, заявил Кличко. Пять травмированных госпитализировали.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС