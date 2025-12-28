"Маємо підписати угоду". Розпочалась зустріч Зеленського з Трампом – відео

Зустріч Зеленського з Трампом розпочалась із затримкою майже у пів години

Фото: EPA

У Флориді розпочалась зустріч президентів Зеленського та Трампа. Вони обговорять гарантії безпеки, ймовірний обмін територіями, а також можливість управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та США.

На початку зустрічі Трамп наголосив, що очікує чудової зустрічі. "Маємо підписати угоду", – сказав він.

За словами президента США, у нього зараз немає дедлайнів. На його переконання, і президент України, і президент Росії "хочуть укласти угоду". "Угода про безпеку буде – і це буде "сильна угода", – наголосив він.

Президент України також додав, що українська та американська сторона багато говорили про гарантії безпеки і стратегію покрокового підходу. "Зараз ми будемо обговорювати цю стратегію".

Після цих заяв для медіа розпочались переговори Трампа та Зеленського за зачиненими дверима.

Після завершення закритої частини переговорів відбудеться ще одна пресконференція.