Росія запустила по Україні крилаті ракети

Ту-95 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Зранку 20 січня Росія атакує Україну крилатими ракетами. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

Впродовж ночі держава-агресор била по Україні бойовими безпілотниками, зокрема є влучання у Дніпровському районі Києва – там постраждала одна людина. На лівому березі столиці внаслідок атаки виникли перебої зі світлом і водопостачанням.

У Запоріжжі вночі вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Також Повітряні сили повідомляли уночі про рух балістичних ракет у бік Києва, Дніпра, Вінницької області.

О 03:50 військові повідомили про виліт російського Ту-95МС з Оленьї, а після 06:00 у повітряному просторі України почали фіксуватись крилаті ракети – курсом на Київську, Вінницьку, Черкаську та інші області.

Паралельно із цим росіяни запускають безпілотники.