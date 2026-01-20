Росія запустила по Україні крилаті ракети
Зранку 20 січня Росія атакує Україну крилатими ракетами. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.
Впродовж ночі держава-агресор била по Україні бойовими безпілотниками, зокрема є влучання у Дніпровському районі Києва – там постраждала одна людина. На лівому березі столиці внаслідок атаки виникли перебої зі світлом і водопостачанням.
У Запоріжжі вночі вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
Також Повітряні сили повідомляли уночі про рух балістичних ракет у бік Києва, Дніпра, Вінницької області.
О 03:50 військові повідомили про виліт російського Ту-95МС з Оленьї, а після 06:00 у повітряному просторі України почали фіксуватись крилаті ракети – курсом на Київську, Вінницьку, Черкаську та інші області.
Паралельно із цим росіяни запускають безпілотники.
