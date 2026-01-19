В Одесі без світла 30 000 родин. РФ ударила по енергетиці й газовій інфраструктурі – фото
Фото: ДСНС

У ніч проти 19 січня росіяни вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок російських ударів одна людина постраждала.

В Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерхівку. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч.

Окрім того, зафіксовано пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки в місті пошкоджено житлові будинки й обʼєкти інфраструктури.

Вибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону.

ДОПОВНЕНО О 10:45. Уночі РФ значно пошкодила енергообʼєкт ДТЕК в Одесі, повідомила пресслужба компанії.

Без світла наразі залишаються близько 30 800 родин.

"Руйнування значні й ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти", – повідомили у ДТЕК.

Фото: ДТЕК
Фото: ДТЕК
Фото: ДТЕК
Фото: Telegram Лисака
Фото: Telegram Лисака
Фото: Telegram Лисака
  • З настанням холодів Росія посилила атаки на енергетичну і газову інфраструктуру України.
  • 14 січня Зеленський заявив, що через російські удари й похолодання в українській енергетиці введуть режим надзвичайної ситуації.
  • В умовах НС в енергетиці поліція працюватиме у посиленому режимі. МВС збільшило кількість патрулів, зокрема вночі.
