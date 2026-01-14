В усій енергетиці України запровадять надзвичайну ситуацію: Зеленський анонсував нові рішення

Президент розповів про запровадження надзвичайного стану, зміни у комендантській годині та підготовку інших рішень через ситуацію в енергетиці

Володимир Зеленський під час наради (Фото: Офіс президента)

Через російські атаки та похолодання в українській енергетиці введуть режим надзвичайної ситуації, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами профільної наради.

За його словами, окрему увагу чиновники приділили ситуації в Києві.

"Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення", – зауважив президент.

Він повідомив про такі рішення:

→ по-перше, буде створено штаб стосовно координації ситуації у Києві – він діятиме постійно;

→ загалом в енергетиці країни запровадять режим надзвичайної ситуації;

→ новопризначений перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль керуватиме роботами з "підтримки людей і громад у таких умовах", а також розв'язуватиме практичні питання;

→ по-друге, члени Кабінету міністрів "максимально активізують роботу" з партнерами, щоб отримати потрібне обладнання та додаткову підтримку;

→ на час цієї ситуації уряд забезпечить "максимальну дерегуляцію" усіх процесів, пов'язаних з підключенням резервного енергообладнання до мереж;

→ влада працює над "відчутним збільшенням" імпорту електрики до України;

→ по-третє, президент доручив Кабміну підготувати перегляд правил стосовно комендантської години під час "такої надзвичайно холодної погоди";

→ "у людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі";

→ у Києві мають збільшити кількість Пунктів Незламності та перевірити нинішні;

→ від Міністерства освіти та місцевої влади очікують пропозиції стосовно формату навчання на час цієї надзвичайної ситуації.

