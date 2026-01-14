У частині міст України зможуть скасувати комендантську годину – звернення президента

Блекаут у Києві (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

У деяких містах та громадах можуть скасувати комендантську годину після запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці України, що виникла через російські атаки та похолодання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно", – заявив глава держави.

За словами Зеленського, відповідні пропозиції повинні представити члени Кабінету міністрів.

Скасування комендантської потрібно, щоб "у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку", і щоб бізнес мав змогу "більш раціонально" планувати свою роботу.

Раніше Зеленський повідомив про проведення профільної наради й анонсував запровадження режиму надзвичайного стану в енергетиці усієї країни (детальніше тут).