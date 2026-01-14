У частині міст України зможуть скасувати комендантську годину – звернення президента
У деяких містах та громадах можуть скасувати комендантську годину після запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці України, що виникла через російські атаки та похолодання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно", – заявив глава держави.
За словами Зеленського, відповідні пропозиції повинні представити члени Кабінету міністрів.
Скасування комендантської потрібно, щоб "у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку", і щоб бізнес мав змогу "більш раціонально" планувати свою роботу.
Раніше Зеленський повідомив про проведення профільної наради й анонсував запровадження режиму надзвичайного стану в енергетиці усієї країни (детальніше тут).
- Мер Києва Кличко повідомив, що столиця перебуває у найскладнішій ситуації за чотири роки повномасштабної війни після масованих російських атак 9 січня і 13 січня.
