Во всей энергетике Украины введут чрезвычайную ситуацию
В украинской энергетике введут режим чрезвычайной ситуации, сообщил президент Владимир Зеленский по результатам профильного совещания.
По его словам, отдельное внимание чиновники уделили ситуации в Киеве.
"Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления. Многие вопросы требуют срочного решения", – отметил президент.
Он сообщил о таких решениях:
→ во-первых, будет создан штаб по координации ситуации в Киеве – он будет действовать постоянно;
→ в целом в энергетике страны введут режим чрезвычайной ситуации;
→ новоназначенный первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль будет руководить работами по "поддержке людей и громад в таких условиях", а также решать практические вопросы;
Новость дополняется...
Комментарии (0)