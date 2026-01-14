Во всей энергетике Украины введут чрезвычайную ситуацию

Термінова новина

В украинской энергетике введут режим чрезвычайной ситуации, сообщил президент Владимир Зеленский по результатам профильного совещания.

По его словам, отдельное внимание чиновники уделили ситуации в Киеве.

"Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления. Многие вопросы требуют срочного решения", – отметил президент.

Он сообщил о таких решениях:

→ во-первых, будет создан штаб по координации ситуации в Киеве – он будет действовать постоянно;

→ в целом в энергетике страны введут режим чрезвычайной ситуации;

→ новоназначенный первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль будет руководить работами по "поддержке людей и громад в таких условиях", а также решать практические вопросы;

Новость дополняется...