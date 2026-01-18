Поліція збільшила кількість патрулів на час надзвичайної ситуації в енергетиці

Правоохоронці працюватимуть посилено в умовах НС в енергетиці, що виник через російські обстріли

Поліція (Фото: Depositphotos)

В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція працюватиме у посиленому режимі. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

МВС збільшило кількість патрулів поліції, які нестимуть службу, зокрема вночі. Основні завдання поліціянтів:

→ підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням;

→ недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури;

→ оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії;

→ інформування громадян та надання необхідної допомоги.

В МВС закликали громадян без нагальної потреби не виходити з дому вночі та обов’язково мати при собі документи.

Також правоохоронці нагадали про заборону фотографувати та фільмувати роботу протиповітряної оборони, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.

14 січня 2026 року Зеленський заявив, що через російські атаки та похолодання в українській енергетиці введуть режим надзвичайної ситуації.

У Києві було введено оновлені правила комендантської години після впровадження надзвичайного стану в енергетиці.