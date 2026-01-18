Полиция увеличила количество патрулей на время чрезвычайной ситуации в энергетике

Правоохранители будут работать усиленно в условиях ЧС в энергетике, возникшего из-за российских обстрелов

Полиция (Фото: Depositphotos)

В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

МВД увеличило количество патрулей полиции, которые будут нести службу, в том числе ночью. Основные задачи полицейских:

→ поддержание публичного порядка, предотвращение краж и других правонарушений;

→ недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры;

→ оповещение о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за длительного отсутствия электроэнергии;

→ информирование граждан и оказание необходимой помощи.

В МВД призвали граждан без крайней необходимости не выходить из дома ночью и обязательно иметь при себе документы.

Также правоохранители напомнили о запрете фотографировать и снимать на видео работу противовоздушной обороны, объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также других мест, важных для обеспечения безопасности.

14 января 2026 года Зеленский заявил, что из-за российских атак и похолодания в украинской энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

В Киеве ввели обновленные правила комендантского часа после введения чрезвычайного положения в энергетике.