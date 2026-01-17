Передвижение ночью и круглосуточные Пункты несокрушимости: какие новые правила комендантской в Киеве
В Киеве были введены обновленные правила комендантского часа после введения чрезвычайного положения в энергетике, возникшего из-за российских атак. О нововведениях сообщил глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко.
"Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей", – написал он.
Чиновник привел такие детали:
→ теперь во время комендантского часа можно пешком или частным транспортом (в том числе такси) следовать в Пункт несокрушимости или домой (в частности, теперь есть возможность добраться до своего дома, если поезд пришел с опозданием);
→ Пункты несокрушимости отныне могут работать круглосуточно – речь идет как о муниципальных учреждениях, так и заведениях бизнеса, которые "готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай";
→ в то же время усиливается патрулирование города, а все решения воплощаются под контролем Сил безопасности.
"Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ", – отметил Ткаченко.
Он добавил, что параллельно происходит постоянная проверка Пунктов Несокрушимости: "Это должны быть не формальные отметки на карте, а реально работающие места поддержки для людей".
Решение об изменениях в комендантский принял Совет обороны Киева 16 января во исполнение соответствующего распоряжения правительства. Последнее дает возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике, обьяснял вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
- По состоянию на 17 января в Киеве без теплоснабжения остаются 102 жилых дома, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Вице-премьер заявлял, что в этот день тепло должно вернуться ориентировочно в половине домов, в остальных – "в ближайшее время".
