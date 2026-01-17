Передвижение ночью и круглосуточные Пункты несокрушимости: какие новые правила комендантской в Киеве

Глава КГВА сообщил об изменениях в комендантском часе в украинской столице

Блэкаут в Киеве (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

В Киеве были введены обновленные правила комендантского часа после введения чрезвычайного положения в энергетике, возникшего из-за российских атак. О нововведениях сообщил глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко.

"Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей", – написал он.

Чиновник привел такие детали:

→ теперь во время комендантского часа можно пешком или частным транспортом (в том числе такси) следовать в Пункт несокрушимости или домой (в частности, теперь есть возможность добраться до своего дома, если поезд пришел с опозданием);

→ Пункты несокрушимости отныне могут работать круглосуточно – речь идет как о муниципальных учреждениях, так и заведениях бизнеса, которые "готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай";

→ в то же время усиливается патрулирование города, а все решения воплощаются под контролем Сил безопасности.

"Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ", – отметил Ткаченко.

Он добавил, что параллельно происходит постоянная проверка Пунктов Несокрушимости: "Это должны быть не формальные отметки на карте, а реально работающие места поддержки для людей".

Решение об изменениях в комендантский принял Совет обороны Киева 16 января во исполнение соответствующего распоряжения правительства. Последнее дает возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике, обьяснял вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.