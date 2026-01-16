Первым комендантский час ослабят для Киева. Названы места, которые будут работать круглосуточно
Правительство приняло изменения, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
В ближайшее время ожидается, что первое решение на уровне общины будет принято для Киева.
По словам Кулебы, на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно будет круглосуточно и без наличия пропусков. Движение частного транспорта разрешается в случае, если человек направляется именно в пункт несокрушимости.
Относительно курсирования общественного транспорта – решение будет принимать местная власть, исходя из ситуации с безопасностью.
По словам Кулебы, пунктами несокрушимости могут быть: магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры. Но при наличии у них автономного питания, отопления, стабильной связи, удлинителей и бесплатного горячего чая.
Для бизнеса, который официально выполняет функцию пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7, отметил министр.
"Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, при участии сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет", – подчеркнул он.
- 14 января президент сообщил, что в энергетической системе Украины введут чрезвычайную ситуацию из-за последствий российских атак и ухудшения погоды.
- 15 января в Киеве образовали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов. А вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба рассказанныйчто в Украине не будут полностью отменять комендантский час.
- 15 января премьер-министр подчеркнула, что комендантский час ослаблять не везде.
