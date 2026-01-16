Первым комендантский час ослабят для Киева. Названы места, которые будут работать круглосуточно

Министр Кулеба подчеркнул, что все решения будут приниматься через местные власти, никакой "самодеятельности" не должно быть

Правительство приняло изменения, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В ближайшее время ожидается, что первое решение на уровне общины будет принято для Киева.

По словам Кулебы, на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно будет круглосуточно и без наличия пропусков. Движение частного транспорта разрешается в случае, если человек направляется именно в пункт несокрушимости.

Относительно курсирования общественного транспорта – решение будет принимать местная власть, исходя из ситуации с безопасностью.

По словам Кулебы, пунктами несокрушимости могут быть: магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры. Но при наличии у них автономного питания, отопления, стабильной связи, удлинителей и бесплатного горячего чая.

Для бизнеса, который официально выполняет функцию пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7, отметил министр.

"Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, при участии сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет", – подчеркнул он.