Першим комендантську годину послаблять для Києва. Уряд назвав місця, які будуть працювати цілодобово

Олексій Кулеба (Фото: t.me/OleksiiKuleba)

Уряд ухвалив зміни, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У найближчий час очікується, що перше рішення на рівні громади буде прийнято для Києва.

За словами Кулеби, на час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна буде цілодобово і без наявності перепусток. Рух приватного транспорту дозволяється у випадку, якщо людина прямує саме до пункту незламності.

Щодо курсування громадського транспорту – рішення прийматиме місцева влада, виходячи із безпекової ситуації.

За словами Кулеби, пунктами незламності можуть бути: магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри. Але при наявності у них автономного живлення, опалення, стабільного зв'зку, подовжувачів та безкоштовного гарячого чаю.

Для бізнесу, який офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7, зазначив міністр.

"Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", – наголосив він.