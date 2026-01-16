Першим комендантську годину послаблять для Києва. Уряд назвав місця, які будуть працювати цілодобово
Уряд ухвалив зміни, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
У найближчий час очікується, що перше рішення на рівні громади буде прийнято для Києва.
За словами Кулеби, на час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна буде цілодобово і без наявності перепусток. Рух приватного транспорту дозволяється у випадку, якщо людина прямує саме до пункту незламності.
Щодо курсування громадського транспорту – рішення прийматиме місцева влада, виходячи із безпекової ситуації.
За словами Кулеби, пунктами незламності можуть бути: магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри. Але при наявності у них автономного живлення, опалення, стабільного зв'зку, подовжувачів та безкоштовного гарячого чаю.
Для бізнесу, який офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7, зазначив міністр.
"Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", – наголосив він.
- 14 січня президент повідомив, що в енергетичній системі України запровадять надзвичайну ситуацію через наслідки російських атак та погіршення погоди.
- 15 січня у Києві утворили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів. А віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба розповів, що в Україні не будуть повністю скасовувати комендантську годину.
- 15 січня прем'єр-министерка наголосила, що комендантську годину послаблять не всюди.
