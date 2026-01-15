Повністю комендантську годину скасовувати не будуть: пояснення влади

В уряді пояснили, які рішення планують щодо комендантської в Україні

Блекаут у Києві (Ілюстративне фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

В Україні не будуть повністю скасовувати комендантську годину, однак можуть бути окремі тимчасові винятки, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Такий допис він опублікував за результатами першого засідання штабу з ліквідації наслідків ударів РФ по енергооб'єктах у Києві.

"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", – зауважив чиновник.

За його словами, йдеться про "можливі тимчасові та точкові рішення", котрі дадуть змогу:

→ гарантувати безперервну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;

→ надати жителям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності – так само, як діє доступ до укриттів;

→ забезпечити роботу установ, що офіційно діють як Пункти незламності.

Однак такі рішення можуть ухвалюватися лише за участі військового командування та Рад оборони – і лише у тих громадах, де це дозволяє ситуація з безпекою, зауважив Кулеба.

"Жодних самовільних рішень на місцях бути не може", – наголосив він.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що у деяких містах та громадах можуть скасувати комендантську годину після введення надзвичайної ситуації в енергетиці.

Тоді глава держави казав, що це скасування потрібно, щоб "у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку", а також для того, щоб бізнес мав змогу раціональніше планувати свою роботу.