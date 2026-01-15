Полностью комендантский час отменять не будут: объяснение властей

Блэкаут в Киеве (Иллюстративное фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

В Украине не будут полностью отменять комендантский час, однако могут быть отдельные временные исключения, сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Такое сообщение он опубликовал по результатам первого заседания штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергообъектам в Киеве.

"Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности", – отметил чиновник.

По его словам, речь идет о "возможных временных и точечных решениях", которые позволят:

→ гарантировать непрерывную работу объектов критического жизнеобеспечения;

→ предоставить жителям возможность безопасно добраться до Пунктов несокрушимости – так же, как действует доступ к укрытиям;

→ обеспечить работу учреждений, официально действующих как Пункты несокрушимости.

Однако такие решения могут приниматься только при участии военного командования и Советов обороны – и только в тех общинах, где это позволяет ситуация с безопасностью, отметил Кулеба.

"Никаких самовольных решений на местах быть не может", – подчеркнул он.

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что в некоторых городах и общинах могут отменить комендантский час после введения чрезвычайной ситуации в энергетике.

Тогда глава государства говорил, что эта отмена нужна, чтобы "в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку", а также для того, чтобы бизнес мог рационально планировать свою работу.