Полностью комендантский час отменять не будут: объяснение властей
В Украине не будут полностью отменять комендантский час, однако могут быть отдельные временные исключения, сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Такое сообщение он опубликовал по результатам первого заседания штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергообъектам в Киеве.
"Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности", – отметил чиновник.
По его словам, речь идет о "возможных временных и точечных решениях", которые позволят:
→ гарантировать непрерывную работу объектов критического жизнеобеспечения;
→ предоставить жителям возможность безопасно добраться до Пунктов несокрушимости – так же, как действует доступ к укрытиям;
→ обеспечить работу учреждений, официально действующих как Пункты несокрушимости.
Однако такие решения могут приниматься только при участии военного командования и Советов обороны – и только в тех общинах, где это позволяет ситуация с безопасностью, отметил Кулеба.
"Никаких самовольных решений на местах быть не может", – подчеркнул он.
Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что в некоторых городах и общинах могут отменить комендантский час после введения чрезвычайной ситуации в энергетике.
Тогда глава государства говорил, что эта отмена нужна, чтобы "в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку", а также для того, чтобы бизнес мог рационально планировать свою работу.
- Новый первый вице-премьер и министр энергетики Шмыгаль сообщил, что на первом заседании штаба насчет ситуации в Киеве чиновники обсудили шаги для быстрого ремонта энергообъектов, создания запасов оборудования и привлечения международной помощи.
