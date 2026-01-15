В Україні послаблять комендантську годину. Але не всюди
Послаблення комендантської години дозволять на територіях, що перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Під час дії комендантської години буде дозволено:
→ рух приватного транспорту.
→ людям без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу (окрім розважальних закладів);
→ вони повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок.
Штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації можуть запроваджувати додаткові послаблення з урахуванням ситуації на місцях, зазначила прем'єр-міністерка.
Території, на яких діятимуть ці правила, визначить комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перше засідання з цього питання відбудеться 16 січня.
