В Україні послаблять комендантську годину. Але не всюди

Уряд дозволить переглянути частину заборон, що діють під час комендантської години

Юлія Свириденко (Фото: Telegram)

Послаблення комендантської години дозволять на територіях, що перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Під час дії комендантської години буде дозволено:

→ рух приватного транспорту.

→ людям без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу (окрім розважальних закладів);

→ вони повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок.

Штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації можуть запроваджувати додаткові послаблення з урахуванням ситуації на місцях, зазначила прем'єр-міністерка.

Території, на яких діятимуть ці правила, визначить комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перше засідання з цього питання відбудеться 16 січня.