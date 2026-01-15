В Украине ослабят комендантский час. Но не везде
Юлия Свириденко (Фото: Telegram)

Ослабление комендантского часа позволят на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом заявлял премьер-министр Юлия Свириденко.

Во время действия комендантского часа будет разрешено:

→ движение частного транспорта.

→ людям без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса (кроме развлекательных заведений);

→ Они должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь.

Штабы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или областные военные администрации могут вводить дополнительные послабления с учетом ситуации на местах, отметила премьер-министр.

Территории, на которых будут действовать эти правила, определит комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Первое заседание по этому вопросу состоится 16 января.

  • 15 января стало известно, что в столице образовали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов.
  • В этот же день вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба рассказанныйчто в Украине не будут полностью отменять комендантский час.
