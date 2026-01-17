Пересування вночі та цілодобові Пункти незламності: у Києві пояснили нові правила комендантської

Глава КМВА повідомив про зміни у комендантській годині в українській столиці

Блекаут у Києві (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

У Києві було введено оновлені правила комендантської години після впровадження надзвичайного стану в енергетиці, що виник через російські атаки. Про нововведення повідомив глава військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко.

"Комендантська година не скасовується. Але з’являються необхідні винятки для людей", – написав він.

Чиновник навів такі деталі:

→ тепер під час комендантської години можна пішки або приватним транспортом (у тому числі таксі) прямувати до Пункту незламності або додому (зокрема, тепер є можливість дістатися своєї оселі, якщо потяг прийшов з запізненням);

→ Пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово – йдеться як про муніципальні установи, так і заклади бізнесу, які "готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду й гарячий чай";

→ водночас посилюється патрулювання міста, а всі рішення втілюються під контролем Сил безпеки.

"Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобовʼязаним – військово-обліковий документ", – зауважив Ткаченко.

Він додав, що паралельно відбувається постійна перевірка Пунктів Незламності: "Це мають бути не формальні позначки на мапі, а реально працюючі місця підтримки для людей".

Рішення про зміни до комендантської ухвалила Рада оборони Києва 16 січня на виконання відповідного розпорядження уряду. Останнє дає можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці, пояснював віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.