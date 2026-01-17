У Києві без тепла близько 100 будинків: у половині обіцяють відновити 17 січня

В уряді прокоментували ситуацію з опаленням в українській столиці

Фото: Telegram Олексія Кулеби

У Києві без теплопостачання лишаються 102 житлових будинки, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"46 багатоповерхівок залишилися без опалення після масованої російської атаки 9 січня. Ще 56 будинків – із локальними аваріями через сильні морози та зношені внутрішні системи. Ситуація динамічна: бригади усувають збої в режимі реального часу", - розповів він.

За його даними, зараз найбільше будинків без опалення - у Голосіївському районі, також роботи продовжуються у Шевченківському.

Будинки розігрівають поступово, а опалення вмикають під постійним супроводом спеціалістів для уникнення повторних аварій, додав Кулеба.

Він також анонсував, що 17 січня тепло має повернутися орієнтовно у половині будинків, у решті - "найближчим часом".

"Для підтримки людей розгортаємо додатковий опорний Пункт Незламності від Держслужби з надзвичайних ситуацій. У будинках, де тепло ще не відновили, електропостачання відключати не будуть", - заявив чиновник.