У Києві без тепла близько 100 будинків: у половині обіцяють відновити 17 січня
У Києві без теплопостачання лишаються 102 житлових будинки, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"46 багатоповерхівок залишилися без опалення після масованої російської атаки 9 січня. Ще 56 будинків – із локальними аваріями через сильні морози та зношені внутрішні системи. Ситуація динамічна: бригади усувають збої в режимі реального часу", - розповів він.
За його даними, зараз найбільше будинків без опалення - у Голосіївському районі, також роботи продовжуються у Шевченківському.
Будинки розігрівають поступово, а опалення вмикають під постійним супроводом спеціалістів для уникнення повторних аварій, додав Кулеба.
Він також анонсував, що 17 січня тепло має повернутися орієнтовно у половині будинків, у решті - "найближчим часом".
"Для підтримки людей розгортаємо додатковий опорний Пункт Незламності від Держслужби з надзвичайних ситуацій. У будинках, де тепло ще не відновили, електропостачання відключати не будуть", - заявив чиновник.
