В Киеве без тепла около 100 домов: в половине обещают восстановить 17 января

В правительстве прокомментировали ситуацию с отоплением в украинской столице

Фото: Telegram Алексея Кулебы

В Киеве без теплоснабжения остаются 102 жилых дома, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"46 многоэтажек остались без отопления после массированной российской атаки 9 января. Еще 56 домов - с локальными авариями из-за сильных морозов и изношенных внутренних систем. Ситуация динамичная: бригады устраняют сбои в режиме реального времени", - рассказал он.

По его данным, сейчас больше всего домов без отопления - в Голосеевском районе, также работы продолжаются в Шевченковском.

Дома разогревают постепенно, а отопление включают под постоянным сопровождением специалистов во избежание повторных аварий, добавил Кулеба.

Он также анонсировал, что 17 января тепло должно вернуться ориентировочно в половине домов, в остальных - "в ближайшее время".

"Для поддержки людей разворачиваем дополнительный опорный Пункт Несокрушимости от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В домах, где тепло еще не восстановили, электроснабжение отключать не будут", - заявил чиновник.