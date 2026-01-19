Россия ударила по домам, энергетике и газовой инфраструктуре Одесской области – фото

После очередных российских ударов есть последствия в Одессе и области. Государство-агрессор снова било по энергетике и газовой инфраструктуре

Фото: ГСЧС

В ночь на 19 января россияне в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В результате российских ударов один человек пострадал.

В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажку. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом.

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ночной вражеской атаки в городе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.

Фото: Telegram Лысака

Фото: Telegram Лысака

Фото: Telegram Лысака