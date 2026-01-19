Россия ударила по домам, энергетике и газовой инфраструктуре Одесской области – фото
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 19 января россияне в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В результате российских ударов один человек пострадал.
В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажку. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом.
Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.
Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ночной вражеской атаки в городе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.
- С наступлением холодов Россия усилила атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины.
- 14 января Зеленский заявил, что из-за российских ударов и похолодания в украинской энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.
- В условиях ЧС в энергетике полиция будет работать в усиленном режиме. МВД увеличило количество патрулей, в частности ночью.
