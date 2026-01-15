Вечерний Харьков (Иллюстративный скриншот из 2021 года)

Россияне уничтожили крупный энергообъект в Харькове, написал городской глава Игорь Терехов.

"Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте – аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации", – сообщил он.

По его словам, власть вела подготовку к "различным сценариям" и сейчас "действует четко и ответственно".

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении трех скоростных целей россиян на Харьков в 14:38, 14:57 и 15:02.

В 14:43 мэр написал об ударах оккупантов по пригороду Харькова.