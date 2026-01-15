Россияне уничтожили крупный энергообъект в Харькове
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Россияне уничтожили крупный энергообъект в Харькове, написал городской глава Игорь Терехов.
"Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте – аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации", – сообщил он.
По его словам, власть вела подготовку к "различным сценариям" и сейчас "действует четко и ответственно".
Другие подробности пока неизвестны.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении трех скоростных целей россиян на Харьков в 14:38, 14:57 и 15:02.
В 14:43 мэр написал об ударах оккупантов по пригороду Харькова.
- 15 января президент Зеленский сообщил, что ситуация в Киеве с энергетикой и теплоснабжением после атак РФ остается сложной, процессы в столице будет курировать Кабинет министров.
- Об отсутствии тепла, воды или электричества теперь можно сообщить на линию 112.
