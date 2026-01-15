Зеленский: Ситуация в Киеве - особенно сложная, правительство берет ее решение под свой контроль

Правительство будет исправлять то, что в столице не успели сделать местные власти. Также в работе запросы по другим городам

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Ситуация в Киеве с энергетикой и теплоснабжением по состоянию на 15 января остается сложной. Правительство будет курировать процессы в столице, чтобы скорее преодолеть последствия атак, сообщил президент Владимир Зеленский.

Он провел специальный энергетический селектор.

"Особенно сложная ситуация в Киеве - время городскими властями упущено, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия", - сообщил президент.

Он также отметил, что 15 января будут решения по ослаблению комендантского часа. В городах увеличат сети пунктов поддержки и обогрева и усилят их проверку. По Киеву - отдельная работа. По словам президента, столичные пункты поддержки нуждаются в усилении.

Зеленский отметил, что в течение дня правительство должно обеспечить необходимые решения, чтобы упростить и увеличить импорт электроэнергии как для государственных компаний, так и для частной сферы. Президент ожидает также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования.

Кроме этого, правительство взяло в работу запросы от Днепропетровской области относительно ситуаций в Днепре, Кривом Роге и других общинах региона. Зеленский поручил отдельно проработать запросы и ситуацию в Черниговской области.

"Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Непростая ситуация на Сумщине - стараемся помочь. На вечер сегодня ожидаю докладов по выполнению тех вещей, которые определены", - подчеркнул президент.