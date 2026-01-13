По всему Киеву и в Бучанском районе снова действуют аварийные отключения

Из-за новой российской атаки в ночь на 13 января в Киеве и Бучанском районе отменены графики почасовых отключений электроэнергии

Киев (Иллюстративное фото: Sergey Dolzhenko / EPA)

По всей столице и в Бучанском районе Киевской области 13 января снова введены экстренные отключения света. Об этом сообщили Киевская городская государственная администрация и ДТЭК.

В КГГА отметили, что по команде Укрэнерго в столице действуют аварийные отключения, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки.

В ДТЭК также сообщили об отмене графиков в Бучанском районе.

Вечером 12 января часть правого берега Киева перешла на стабилизационные графики, а на левом берегу сохранялись экстренные отключения. Однако ночью Россия снова наносила по Украине удары, в частности о взрывах и работе сил противовоздушной обороны сообщал мэр столицы Виталий Кличко.