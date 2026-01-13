По всьому Києву і в Бучанському районі знову діють аварійні відключення

Через нову російську атаку у ніч проти 13 січня у Києві і Бучанському районі скасовано графіки погодинних відключень електроенергії

Київ (Ілюстративне фото: Sergey Dolzhenko / EPA)

По всій столиці і в Бучанському районі Київської області 13 січня знову впроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомили Київська міська державна адміністрація і ДТЕК.

У КМДА наголосили, що за командою Укренерго в столиці діють аварійні відключення, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.

У ДТЕК також повідомили про скасування графіків у Бучанському районі.

Ввечері 12 січня частина правого берега Києва перейшла на стабілізаційні графіки, а на лівому березі зберігалися екстрені відключення. Проте вночі Росія знову завдавала по Україні ударів, зокрема про вибухи й роботу сил протиповітряної оборони повідомляв мер столиці Віталій Кличко.