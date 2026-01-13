По всьому Києву і в Бучанському районі знову діють аварійні відключення
По всій столиці і в Бучанському районі Київської області 13 січня знову впроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомили Київська міська державна адміністрація і ДТЕК.
У КМДА наголосили, що за командою Укренерго в столиці діють аварійні відключення, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.
У ДТЕК також повідомили про скасування графіків у Бучанському районі.
Ввечері 12 січня частина правого берега Києва перейшла на стабілізаційні графіки, а на лівому березі зберігалися екстрені відключення. Проте вночі Росія знову завдавала по Україні ударів, зокрема про вибухи й роботу сил протиповітряної оборони повідомляв мер столиці Віталій Кличко.
- Також уночі РФ вдарила по поштовому терміналу у передмісті Харкова, вбивши чотирьох людей.
- В Одесі окупанти гатили по дитсадку, лікарні й школі – в місті п'ятеро постраждалих.
