В Одесі "шахеди" атакували енергетику, дитсадок та школу: шестеро постраждалих – фото, відео

Росіяни вчергове вдарили по Одесі, поціливши по цивільних

Наслідки атаки на Одесу (Фото: Telegram/odesaMVA)

У ніч проти 13 січня РФ влаштувала дві хвилі дронових атак на Одесу, внаслідок чого у центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

О 23:51 він написав, що у місті "гучно", а Повітряні сили в цей час попереджали про рух ударних безпілотників.

Згодом стало відомо, що російськими ударами пошкоджено лікарню, дитячий садок та школу. Розгорнуто оперативні штаби, на місці працюють комунальні служби.

Станом на ранок відомо про п’ятьох постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 07:35. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що виникли пожежі в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з автівкою. Пожежі згасили.

Внаслідок російської атаки пошкоджено фасади та скління шести розташованих поблизу багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка, а також два гаражі та дев'ять автомобілів.

Психологи надали допомогу 14 особам, серед яких одна дитина.

ДОПОВНЕНО О 08:45. В Одесі вже шестеро постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні будинки, лікарню, дитсадок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт.

Серед постраждалих – шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надано на місці.