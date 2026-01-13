Росія влучила в дитячий санаторій Харкова та вбила чотирьох людей у передмісті

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 13 січня Росія завдала удару "шахедами" по Харкову і передмістю, внаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

Після опівночі Синєгубов написав про серію вибухів, однак згодом уточнив, що атака була за межами міста.

Спочатку було відомо про одного загиблого, потім – про двох, а станом на ранок кількість жертв зросла до чотирьох.

Постраждали шестеро людей: вони отримали поранення різного ступеня важкості.

Вже о 02:22 Терехов повідомив, що зафіксовано влучання "шахеда" у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. На місці виникла пожежа. Про жертв або постраждалих він не писав.