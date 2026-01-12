Росіяни готують новий масований удар по Україні, може бути найближчими днями – Зеленський

Глава держави повідомив про дані розвідки щодо можливого дронового та ракетного удару РФ

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський попередив про можливість нового масштабного удару РФ по Україні найближчим часом. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

"І обов’язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар", – розповів Зеленський.

За словами президента, під час цього удару росіяни можуть застосувати безпілотники для виснаження української системи протиповітряної оборони, а також ракети. Він зауважив, що окупанти хочуть скористатися холодом.

Зеленський зазначив, що цей удар може відбутися "найближчими днями".