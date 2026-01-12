Росіяни готують новий масований удар по Україні, може бути найближчими днями – Зеленський
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський попередив про можливість нового масштабного удару РФ по Україні найближчим часом. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.
"І обов’язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар", – розповів Зеленський.
За словами президента, під час цього удару росіяни можуть застосувати безпілотники для виснаження української системи протиповітряної оборони, а також ракети. Він зауважив, що окупанти хочуть скористатися холодом.
Зеленський зазначив, що цей удар може відбутися "найближчими днями".
- 9 січня Росія запустила по Україні 36 ракет і 242 дрони. Зокрема, відбувся другий удар "Орєшніком" по Львівщині. За даними прем'єрки, росіяни цілеспрямовано били по котельнях.
- На Київ тієї ночі окупанти здійснили комбіновану атаку, через що загинули четверо й постраждали 22 людини. Унаслідок ударів почалися проблеми в енергосистемі столиці.
- Станом на вечір 12 числа частина Правого берега Києва перейшла на стабілізаційні графіки, на Лівому березі зберігались екстрені відключення. За даними мера столиці Кличка, у Києві без теплопостачання лишаються майже 800 будинків.
