У Києві без тепла лишаються 800 будинків у трьох районах. З енергетикою ситуація також складна

Відновлювальні роботи з енергетики й теплопостачання у столиці тривають цілодобово

Віталій Кличко (Фото: Київська міська рада)

Станом на вечір 12 січня у Києві без теплопостачання лишаються майже 800 будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Йдеться про будинки в Печерському, частині Голосіївського й Соломʼянського районів. В інших районах столиці вдалося відновити постачання тепла.

Кличко нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури після масованої атаки 9 січня у Києві без теплопостачання залишилися 6000 багатоповерхівок. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, так само вдень і вночі працюють і енергетики.

Ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною.

"Комунальники й енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", – зазначив мер Києва.