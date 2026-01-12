У Києві без тепла лишаються 800 будинків у трьох районах. З енергетикою ситуація також складна
Станом на вечір 12 січня у Києві без теплопостачання лишаються майже 800 будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Йдеться про будинки в Печерському, частині Голосіївського й Соломʼянського районів. В інших районах столиці вдалося відновити постачання тепла.
Кличко нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури після масованої атаки 9 січня у Києві без теплопостачання залишилися 6000 багатоповерхівок. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, так само вдень і вночі працюють і енергетики.
Ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною.
"Комунальники й енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", – зазначив мер Києва.
- 9 січня Росія запустила по Україні 36 ракет і 242 дрони. Зокрема, відбувся другий удар "Орєшніком" – Кремль визнав це. За даними Свириденко, росіяни цілеспрямовано били по котельних.
- Після обстрілу Кличко порадив жителям Києва, які мають таку можливість, виїхати на кілька днів за місто, туди, де є опалення й електроенергія.
- Повністю відновити енергосистему столиці планують орієнтовно 15 січня.
- 12 січня по всьому Києву запровадили екстрені відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі.
