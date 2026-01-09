"Орєшнік" летів з "Капустиного Яру". Уночі Росія запустила 36 ракет і 242 дрони
У ніч проти 9 січня Росія атакувала Україну сотнями безпілотників і десятками ракет, одна з яких – балістика середньої дальності, запущена з "Капустиного Яру". Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Основним напрямком удару була Київщина.
Українські сили зафіксували рух 242 БпЛА, близько 150 з яких – "шахеди", та 36 ракет:
→ 13 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 (райони пусків – Брянська область);
→ 22 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
→ однієї балістичної ракети середньої дальності (із полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, звідки РФ здійснювала і попередній удар "Орєшніком" по Дніпру у 2024 році).
Збити/подавити вдалося 226 дронів, вісім балістичних "Іскандер-М"/С-400, 10 "Калібрів".
Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.
- Під час атаки у ніч проти 9 січня росіяни вбили чотирьох людей у Києві та поранили ще десятки, зокрема медиків, завдавши повторного удару під час рятувальної операції. У столиці перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.
- У Львові – удар по об’єкту критичної інфраструктури. Саме тут держава-агресор застосувала балістичну ракету, що рухалась зі швидкістю близько 13 000 км/год.
- Сама держава-агресор офіційно визнала новий удар по Україні "Орєшніком" – нібито у відповідь на вигадану нею ж "атаку" на резиденцію Путіна.
