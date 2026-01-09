Київ пережив комбіновану атаку: є загиблі і поранені. У місті перебої зі світлом і водою

Через російську масовану атаку є жертви і десятки постраждалих. У деяких районах столиці є перебої з водо- та електропостачанням

Фото: ДСНС

Внаслідок російської масованої комбінованої атаки на Київ станом на ранок загинули щонайменше три людини, до двох десятків людей постраждали. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій та мер столиці Віталій Кличко.

ДСНС повідомляє про трьох загиблих і 18 травмованих, серед яких п’ятеро рятувальників.

Водночас Кличко написав про чотирьох загиблих і 19 постраждалих, 14 із яких у лікарні. За його даними, серед загиблих один медик, ще четверо медпрацівників постраждали.

Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою.

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку впав безпілотник. Частково пошкоджено одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованої дев’ятиповерхівки.

Також внаслідок влучання уламків БпЛА сталось загоряння у двох житлових будинках і гаражах.

У Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в п’ятиповерховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді.

Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торговельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків дрона загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик та біля трамвайного депо.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування фасаду дев’ятиповерхівки. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

ОНОВЛЕНО О 07:27. Рятувальники повідомляють про вже чотирьох загиблих і 22 постраждалих, серед них п’ятеро рятувальників.

32 людини вдалося врятувати. Тривають роботи на місцях атак у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

Водночас Нацполіція пише про 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.