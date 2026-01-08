Президент попередив про ймовірний російський масований удар вночі 9 січня

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У ніч проти 9 січня Росія може завдати чергового масованого удару по Україні. Про це попередив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра – постійно, спускатися в укриття", – сказав він.

За словами президента, росіяни незмінні – вони намагаються скористатися поганими погодними умовами, які наразі спостерігаються одразу в кількох регіонах України. Є багато проблем на дорогах та з мережами.

Він доручив уряду максимально допомагати місцевій владі та всім, хто залучений.

"Фактично, це надзвичайний режим для всіх служб. Домовилися з прем'єр-міністром, що уряд підготує рішення цими днями на час таких погодних умов дозволити некритичним установам, звичайним офісам, залишати людей вдома", – повідомив Зеленський.

ДОПОВНЕНО о 21:40. Посольство США в Києві попередило своїх громадян на території України про "потенційно серйозний повітряний напад", який може статися будь-якої миті протягом наступних кількох днів. Їм рекомендували бути наготові та під час небезпеки перебувати в укриттях.